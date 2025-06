Fecondazione mamme senza bombe ormonali con meno rischi aborto | ‘svolta per over 40’

Una rivoluzione nel mondo della fertilità apre nuove speranze alle donne over 40, grazie a un innovativo metodo di fecondazione assistita. Addio alle pesanti bombe ormonali: ora è possibile concepire con un approccio più sicuro, meno invasivo e più vicino al naturale. Questa svolta rappresenta una rinascita non solo fisica, ma anche emotiva, facilitando il percorso verso la maternità senza i rischi tradizionali. La nuova tecnica del ciclo naturale modificato sta cambiando vite, offrendo opportunità più accessibili e meno traumatiche.

(Adnkronos) – "Svolta nei trattamenti di fecondazione assistita per le donne over 40": anche loro possono diventare mamme senza assumere 'bombe ormonali', grazie a un percorso di Pma "meno invasivo e medicalizzato, più vicino a una gravidanza naturale e più facile da affrontare dal punto di vista emotivo". E' la tecnica del ciclo naturale modificato, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

