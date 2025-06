Fecondazione l’età del padre conta | se è over 45 più rischi di aborto e insuccesso

Sempre più studi dimostrano che l'età del padre influisce sulla riuscita della fecondazione e sulla salute del futuro bambino. Secondo un recente studio presentato all'Eshre 2025, l'età superiore ai 45 anni può aumentare i rischi di aborto e insuccesso. Ma cosa significa davvero questa scoperta per gli uomini di oggi? Scopriamolo insieme, perché il tempo non è mai troppo tardi, ma conoscere i rischi è fondamentale.

(Adnkronos) – Uomini mai troppo vecchi per avere un figlio? Non esattamente, secondo la scienza. Uno studio internazionale presentato al 41esimo Congresso annuale della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre 2025 – Parigi, 29 giugno-2 luglio), con abstract pubblicato su 'Human Reproduction', "sfida la convinzione comune che l'età degli spermatozoi abbia poco peso.

