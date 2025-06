Fatti di Musica 2025 a Reggio Calabria sbarca il quintetto stellare di Stefano Bollani

Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile: a Reggio Calabria, il 2025 si accende con il concerto del quintetto stellare di Stefano Bollani. Un ensemble di talenti internazionali, uniti dall’arte straordinaria e dalla passione per la musica. L’attesa è finita: il conto alla rovescia è iniziato e il palco si prepara a regalare emozioni uniche. Non perdere l’occasione di essere parte di questa serata esclusiva, dove la musica diventa magia.

É iniziato il conto alla rovescia anche in Calabria per l’eccezionale live del quintetto stellare di Stefano Bollani, nato dall’incontro fra cinque straordinari talenti mondiali, ciascuno con una visione artistica distintiva e una carriera d’eccezione: con Bollani al pianoforte, Jeff Ballard alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il 18 luglio l'Università della Calabria, situata ad Arcavacata di Rende, si apre anche a te che ami la grande musica mondiale, con un concetto evento di un quintetto stellare nel suo Anfiteatro di Piazza Vermicelli: Stefano Bollani, Jeff Ballard, Larry Grenadier

