Fast & Furious 11 | Vin Diesel svela la data d’uscita e anticipa il ritorno di Brian O’Conner

Vin Diesel ha sorpreso i fan al FuelFest, annunciando che Fast & Furious 11 arriverà nelle sale ad aprile 2027. L’attesa si fa sempre più emozionante, soprattutto con l’anticipato ritorno di Brian O’Conner, un personaggio leggendario della saga. Questa novella promette di chiudere in grande una delle serie più amate di sempre, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Fast & Furious 11: Vin Diesel svela la data d’uscita e anticipa il ritorno di Brian O’Conner Vin Diesel ha sorpreso il pubblico sabato al FuelFest nella California meridionale, annunciando che l’ultimo film della serie Fast & Furious uscirà nelle sale nell’ aprile 2027. Diesel, che ha recitato in tutti i film della serie tranne uno dal 2001, ha rivelato altre novità durante il suo intervento sul palco, confermando che Fast & Furious 11 sarà ambientato a Los Angeles e che vedrà il ritorno del personaggio di Dominic Toretto, interpretato da Diesel, insieme a Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

