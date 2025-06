Farmaci semaglutide e tirzepatide | dopo il diabete e l’obesità nuova sfida è l’inflammaging

Negli ultimi anni, l’approccio farmacologico al sovrappeso e all’obesità ha compiuto un salto rivoluzionario grazie a terapie innovative come semaglutide e tirzepatide. Questi farmaci, protagonisti di una vera e propria rivoluzione in endocrinologia, non solo aiutano a gestire peso e diabete, ma si stanno affacciando come alleati contro l’inflammaging, una delle sfide più attuali per la salute globale. È il momento di scoprire come queste terapie possano cambiare il nostro futuro.

(Adnkronos) – L’approccio farmacologico al sovrappeso e all’obesità in questi ultimi anni ha subito un’evoluzione significativa grazie all’introduzione di terapie talmente innovative da essere considerate, nell’Endocrinologia, la rivoluzione attesa dell’ultimo trentennio: semaglutide, agonista recettoriale di Glp-1 e tirzepatide, agonista duale dei recettori Glp-1 e Gip, analoghi delle incretine, rappresentano la più avanzata frontiera per l’ampiezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

