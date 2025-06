Fare la spesa ormai è un lusso | ecco il prezzo dell’austerità Parla il segretario della presidenza del Senato Lorefice M5S

In un contesto di crescenti sfide economiche, fare la spesa è ormai diventato un vero e proprio lusso. I dati dell’Istat rivelano che, nonostante lievi aumenti di redditi e consumi nel primo trimestre, il caro-vita e la pressione fiscale continuano a pesare sulle famiglie italiane. Pietro Lorefice del M5S commenta con fermezza: i segnali restano negativi, smentendo le celebrazioni di chi vede segnali di ripresa. La realtà è ben diversa e richiede azioni concrete...

Nel primo trimestre dell'anno salgono lievemente i redditi e i consumi ma aumentano pure il caro-vita e la pressione fiscale. Pietro Lorefice, segretario della Presidenza del Senato e componente M5S in Commissione politiche Ue, che ne pensa? "Penso che il quadro tracciato dall'Istat resti negativo. Francamente fa ridere il coretto di centrodestra che festeggia per un aumento dei consumi o del potere d'acquisto. A parte il fatto che i dati si riferiscono al solo primo trimestre del 2025, emerge chiaramente che l'aumento della spesa per i consumi finali è più contenuto rispetto a quello del reddito disponibile lordo.