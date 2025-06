Famiglie d’Italia crescono i redditi e i consumi | fiammata dell’inflazione ma i dati Istat del primo trimestre sono incoraggianti

Nonostante le sfide economiche, i primi dati dell’Istat rivelano un’Italia resilient?: le famiglie crescono in reddito e spesa, alimentando ottimismo e fiducia nel futuro. Questo trend positivo rappresenta un segnale importante di ripresa, dimostrando che, anche in tempi complessi, il Paese sa rimboccarsi le maniche e guardare avanti. La strada verso una ripresa sostenibile si conferma più concreta che mai, rafforzando la convinzione che...

Nonostante il peggioramento del deficit pubblico, i dati diffusi oggi dall'Istat sul primo trimestre dell'anno offrono diversi segnali di tenuta e fiducia per l'economia italiana, in particolare sul fronte delle famiglie e degli investimenti delle imprese. Tra le notizie incoraggianti, spicca l'aumento del reddito disponibile delle famiglie, salito dell' 1,8% rispetto al trimestre precedente. Un dato che ha trainato anche i consumi, in crescita dell' 1,2%, e ha favorito un aumento della propensione al risparmio, ora al 9,3%, in rialzo di 0,6 punti percentuali. Anche il potere d'acquisto ha segnato un +0,9%, confermando una dinamica equilibrata tra crescita dei redditi e inflazione.

Sale ancora la pressione fiscale. Lo rileva l'Istat nei dati relativi al primo trimestre dell'anno. Torna a crescere l'inflazione, soprattutto per i beni di più largo consumo Vai su X

I dati Istat di oggi parlano chiaro: la pressione fiscale aumenta, l’inflazione cresce e il carrello della spesa per le famiglie italiane diventa sempre più caro. Nel primo trimestre 2025, le tasse sono aumentate dello 0,5% rispetto all’anno scorso. I prezzi dei beni al Vai su Facebook

