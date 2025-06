False fatture per 87 milioni di euro | 16 denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso

Una maxi frode fiscale da oltre 87 milioni di euro scuote Treviso: la Guardia di Finanza ha smascherato un complesso sistema di false fatture e cartiere, denunciando 16 persone di origine cinese. L'operazione “Hidden Gain” mette in luce una rete di imprese fittizie utilizzate per evadere il fisco su vasta scala. Un esempio di come l’ingegno illecito possa minare le fondamenta del sistema economico-legale...

Una maxi frode fiscale da oltre 87 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso nell’ambito dell’operazione “Hidden Gain”, che ha portato alla denuncia di 16 persone di origine cinese. Le Fiamme Gialle hanno individuato un sofisticato sistema di “cartiere”, ovvero imprese fittizie prive di reale attivitĂ , utilizzate esclusivamente per emettere false fatture e consentire l’evasione fiscale su larga scala. L’inchiesta, condotta dalla Compagnia di Conegliano, è partita da una verifica fiscale nei confronti di una societĂ con sede nel coneglianese, attiva nel commercio al dettaglio di articoli vari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - False fatture per 87 milioni di euro: 16 denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso

