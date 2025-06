Falle clamorose anche nel controllo l' Agenzia della Mobilità riparte da Bosi

Falle clamorose nel controllo e nella gestione, l’agenzia della mobilità di Modena riparte da zero sotto la guida di Andrea Bosi. L’approvazione del bilancio consuntivo e l’elezione del nuovo Amministratore Unico segnano un punto di svolta, ma restano ancora molte sfide da affrontare. Come noto, infatti, nel corso delle ultime settimane è emerso un importante ammanco di…

L'approvazione del bilancio consuntivo e l'elezione del nuovo Amministratore Unico, Andrea Bosi, sono state l'occasione per fare il punto sul terremoto che ha scosso aMo, l’Agenzia per la mobilità di Modena. Come noto, infatti, nel corso delle ultime settimane è emerso un importante ammanco di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: agenzia - mobilità - bosi - falle

Agenzia per la Mobilità, il bancomat ‘aziendale’ usato in negozi di abbigliamento - Scandali e rivelazioni scuotono l’Agenzia per la Mobilità di Modena: tra bonifici, prelievi sospetti e un bancomat “aziendale” finito nel mirino, emergono dettagli che fanno riflettere sulla gestione delle risorse pubbliche.

Falle clamorose anche nel controllo, l'Agenzia della Mobilità riparte da Bosi; Scandalo Amo, il sindaco ammette: 'Per anni falle clamorose nei controlli'.