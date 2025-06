FAIR PLAY MENARINI | È L’ORA DEL PREMIO SPECIALE FIAMME GIALLE STUDIO E SPORT

l'impegno civico e sociale, valorizzando quegli atleti e professionisti che, con passione e integrità, fanno della disciplina uno strumento di crescita personale e collettiva. La Toscana si conferma così crocevia di valori universali, dove lo sport diventa esempio e ispirazione per tutti.

"La Toscana è orgogliosa di ospitare ancora una volta il Premio Internazionale Fair Play Menarini, un appuntamento che celebra non solo i grandi campioni dello sport, ma soprattutto i valori universali del rispetto, della lealtà e dell’impegno – ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana – Quest’anno, con il Premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’, vogliamo sottolineare l’importanza di unire l’eccellenza agonistica a quella accademica, dimostrando che disciplina, dedizione e passione sono fondamentali in ogni ambito della vita. Margherita Voliani, Leonardo Mazzoni e Sara Mannini rappresentano perfettamente questo spirito: giovani talenti che, con determinazione, hanno saputo conciliare risultati sportivi e successi negli studi, diventando modelli per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FAIR PLAY MENARINI: È L’ORA DEL PREMIO SPECIALE FIAMME GIALLE “STUDIO E SPORT”

Fair Play Menarini, è l’ora del premio speciale Fiamme Gialle ‘Studio e Sport’ - Lo sport e lo studio condividono valori fondamentali come disciplina, perseveranza e resilienza. Questi principi, al centro della 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, celebrano l’eccellenza e l’etica che uniscono atleti e studenti di tutto il mondo.

