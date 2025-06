Fair play finanziario tempo scaduto | la Roma corre contro il bilancio

fa il conto alla rovescia per la Roma, che deve dimostrare di aver rispettato i parametri del fair play finanziario. La sfida è lanciata: l’esito potrebbe segnare il destino dei giallorossi e il loro cammino futuro in Italia e in Europa. La pressione è alta, e ogni secondo conta in questa finale decisiva per il club.

C'è una data che, per la Roma, vale quanto una vittoria in campo. Ed è oggi. Il 30 giugno segna la chiusura ufficiale dell'anno fiscale, ma per i giallorossi è molto di più: è la scadenza che determina il futuro. Non solo quello finanziario, ma anche quello sportivo, perché da questo giorno dipendono sanzioni, limitazioni e – soprattutto – la possibilità di costruire una squadra all'altezza delle ambizioni. Una corsa contro il tempo: il bilancio va chiuso oggi. La Roma è chiamata a rispettare obiettivi precisi fissati stagione dopo stagione, e oggi è l'ultima occasione per sistemare i conti dell'annata appena conclusa.

