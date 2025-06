Fabio Rovazzi al The space cinema di Rozzano per commentare Jurassic world - La rinascita insieme al pubblico

Fabio Rovazzi torna sul grande schermo, questa volta al The Space Cinema Rozzano, per condividere con il pubblico le sue impressioni su “Jurassic World - La Rinascita”. Un evento imperdibile che unisce cinema e interazione dal vivo, creando un’occasione unica di confronto e divertimento. Per l’occasione, Rovazzi farà il suo sguardo personale sul ritorno dei dinosauri, coinvolgendo il pubblico in una serata ricca di emozioni e curiosità, rendendo il cinema ancora più speciale.

Il The Space Cinema Rozzano è pronto ad accogliere un nuovo e imperdibile appuntamento con il “Movie Talk dal vivo”, questa volta dedicato a: “Jurassic World - La Rinascita”, diretto da Gareth Edwards e interpretato, tra gli altri, da Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Per l’occasione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: space - cinema - rozzano - jurassic

