Fabio Fognini saluta da campione | il tributo del Tempio del Tennis ad un giocatore iconico per l’Italia

GRAZIE FABIO! Due semplici parole che tutto il tennis italiano avrà sicuramente pensato al termine dell’incredibile partita giocata da Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz al primo turno di Wimbledon. Forse neanche lo stesso ligure aveva potuto immaginare un saluto così bello ad un torneo con il quale ha sempre avuto un rapporto di amore e odio, ma non c’è alcun dubbio che la standing ovation del pubblico del Centrale (ed immaginiamo anche di tutti i tifosi italiani a casa) sarà un ricordo indelebile nella carriera sportiva del ligure. Il due volte campione dei Championships ha tremato e probabilmente non si poteva immaginare di vivere una prima giornata così complicata ed invece è rimasto in campo per quasi cinque ore, sotto le grinfie di un Fognini stellare, che ha completamente dimenticato di avere 38 anni e tutti gli infortuni di queste ultime stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it