Fabio Fognini chi è il tennista che ha fatto impazzire Alcaraz e innamorare Wimbledon La carriera tra successi ed eccessi e l' amore con Flavia Pennetta

Fabio Fognini, il tennista che ha fatto impazzire Alcaraz e conquistato il cuore di Wimbledon, è un mix di successi, eccessi e passione. Alla sua ultima apparizione sul prestigioso campo londinese, il 38enne di Arma di Taggia sfiora l’impresa più bella, affrontando il detentore del titolo Carlos Alcaraz. La sua carriera, ricca di trionfi e sfide personali, testimonia un'anima indomabile e una vita vissuta con intensità.

Fognini: «Mio figlio Federico è a Wimbledon solo per Alcaraz, ho detto: Non salutarlo e guardalo male; Fabio Fognini è uno spettacolo a Wimbledon, ma Carlos Alcaraz passa al quinto set di un match supremo; Fognini cede contro Alcaraz al quinto set: Wimbledon in piedi per Fabio!.

Che scambio tra Fognini e Alcaraz: duello colpo su colpo, ma il rovescio non lascia scampo allo spagnolo - Fabio Fognini sfiora l'impresa contro Carlos Alcaraz, arrendendosi solo al quinto set nel primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell' All England ... Riporta video.corriere.it

Wimbledon: Fognini si supera ma non basta, Alcaraz avanti in cinque set - Wimbledon | Fabio Fognini rispolvera la vecchia magia contro Carlos Alcaraz e regala più di quattro ore di spettacolo. Scrive ubitennis.com