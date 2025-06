Fabio Fognini chi è il tennista che ha fatto impazzire Alcaraz e innamorare Wimbledon Il ranking Atp e la storia con Flavia Pennetta

Fabio Fognini, il tennista che ha fatto impazzire Alcaraz e conquistato i cuori di Wimbledon, torna sotto i riflettori con un’ultima esibizione che rimarrà nella storia. Al suo fianco, la sua amata Flavia Pennetta, con cui condivide non solo il successo in campo ma anche una vita ricca di emozioni. Alla soglia dei 40 anni, Fognini dimostra ancora tutta la sua grinta e passione, lasciando il segno in uno degli appuntamenti più prestigiosi del tennis mondiale.

Alla sua ultima esibizione a Wimbledon Fabio Fognini sfiora l'impresa più bella: opposto al detentore del titolo, Carlos Alcaraz, il 38enne di Arma di Taggia onora al meglio il prestigioso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fabio Fognini, chi è il tennista che ha fatto impazzire Alcaraz (e innamorare Wimbledon). Il ranking Atp e la storia con Flavia Pennetta

In questa notizia si parla di: fabio - fognini - alcaraz - wimbledon

Buon compleanno Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini… - Auguri di cuore ad Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini e a tutte le stelle celebrate oggi, tra cui Bob Dylan, Priscilla Presley ed Eric Cantona.

"Ma come gioca questo?!", ha chiesto Carlos #Alcaraz, stupito della performance di Fabio #Fognini (38 anni in realtà). Nel match al primo turno di #Wimbledon lo spagnolo ha vinto, ma al 5° set e dopo più di 4 ore di gioco. Punteggio finale 5-7, 7(7)-6(5), 5-7 Vai su X

Impresa sfiorata per Fabio Fognini a Wimbledon: si arrende a Carlos Alcaraz solo al quinto set in quattro ore e 26 minuti Vai su Facebook

Fabio Fognini è uno spettacolo a Wimbledon, ma Carlos Alcaraz passa al quinto set di un match supremo; Fognini cede contro Alcaraz al quinto set: Wimbledon in piedi per Fabio!; Wimbledon. Fognini si inchina ad Alcaraz al quinto set. Paolini passa al secondo turno - I risultati in tempo reale.

Alcaraz disorientato dopo la vittoria su Fognini a Wimbledon: “Fabio, non capisco. Sono triste” - Carlos Alcaraz si è detto triste per il possibile ritiro di Fabio Fognini dopo il loro memorabile match a Wimbledon ... fanpage.it scrive

Rivedi gli highlights di Fognini-Alcaraz a Wimbledon: l'azzurro si arrende al quinto set dopo oltre quattro ore di gioco - Fabio Fognini sfiora l'impresa contro Carlos Alcaraz, arrendendosi solo al quinto set nel primo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Cl ... Da video.corriere.it