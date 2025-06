Fa manovra nel cortile di casa investe e uccide la nonna | tragica fatalità

Tragedia sconvolgente a Malcesine, dove una donna di 90 anni, Lucia Chincarini, ha perso tragicamente la vita nel cortile di casa sua. Un incidente che ha strappato una vita preziosa e ha lasciato la comunità sgomenta. La drammatica fatalità ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra quotidianità e l’importanza della prudenza anche nei momenti più semplici. Restiamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore.

Tragedia a Malcesine, centro della provincia di Verona. Una donna è rimasta vittima di un incidente avvenuto nel cortile della sua stessa casa. Si chiamava Lucia Chincarini e aveva 90 anni. È stata investita dal furgone guidato dal nipote. Lucia investita e uccisa da un furgone nel cortile di. 🔗 Leggi su Today.it

