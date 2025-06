F1 sfreccia al boxoffice italiano e mondiale sarà il primo boom Apple al cinema?

La passione per la Formula 1 conquista i cuori e le sale cinematografiche, portando il film con Brad Pitt al vertice del boxoffice italiano e mondiale. Un debutto scoppiettante che si unisce a successi come Dragon Trainer e i nuovi progetti Disney/Pixar, dimostrando come il mondo del cinema continui a sfrecciare a tutta velocità verso nuove emozioni e record. La corsa verso il successo è appena iniziata!

F1 con Brad Pitt debutta al primo posto del boxoffice italiano del weekend, alla massima velocità anche nel mondo. Da noi lo seguono Dragon Trainer della Universal ed Elio targato DisneyPixar. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - F1 sfreccia al boxoffice italiano e mondiale, sarà il primo boom Apple al cinema?

F1 sfreccia al boxoffice italiano e mondiale, sarà il primo boom Apple al cinema?; Cinema. “F1” con Brad Pitt sfreccia al box office di tutto il mondo. Deludono “M3gan 2.0” e “Elio”; F1 – Il film sfreccia in testa al box office italiano.

