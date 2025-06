F1 Promossi e Bocciati del GP d’Austria Norris con lode Antonelli dietro la lavagna

Il Gran Premio d’Austria 2023 ha regalato emozioni e sorprese, consacrando i protagonisti e mettendo in ombra alcuni volti meno brillanti. Con una doppietta McLaren e il ritiro di Verstappen, la corsa ha scritto un nuovo capitolo nel Mondiale. Ma chi sono stati i grandi assi e le delusioni di questa gara? Scopriamo promossi e bocciati, tra vittorie da applausi e passi falsi da rivedere.

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si è risolto con una doppietta McLaren. La dinamica – unita al ritiro di Max Verstappen – indirizza il Mondiale piloti verso la strada che porta a Woking. Chi sono, dunque, promossi e bocciati dell’appuntamento tenutosi in Stiria? PROMOSSI. NORRIS Lando (McLaren) – Meglio di così non poteva andare. Vince e convince, scenario indispensabile per rinvigorire la propria credibilità dopo “la frittata” di Montreal. Il successo gli consente peraltro di tenere viva la candidatura al titolo, soprattutto perché arriva in contemporanea al ritiro di Max Verstappen, situazione che verosimilmente consentirà a McLaren di non porre gerarchie tra i propri piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it