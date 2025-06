F1 per celebrare l' uscita del film Funko Pop! crea i suoi vinili dedicati ai grandi campioni

I campioni della F1 arrivano in un'esclusiva collezione di vinili Funko Pop!, celebrando l'adrenalina, la passione e le grandi emozioni di questo sport iconico. Con protagonisti leggendari come Ayrton Senna e stelle moderne come Verstappen e Antonelli, queste figure rendono omaggio ai protagonisti che hanno scritto la storia della Formula 1. Scopri subito questa imperdibile linea e porta a casa un pezzo di storia del motorsport!

Anche Funko Pop! rende omaggio alla F1 e all'uscita al cinema del nuovo film con Brad Pitt, con alcuni dei suoi prodotti dedicati ai grandi piloti di questa disciplina. Funko rende omaggio alla Formula 1 con una linea esclusiva di Pop! dedicati alle icone del motorsport. Sullo store ufficiale è possibile trovare figure in vinile di piloti leggendari come Ayrton Senna e star contemporanee come Verstappen e Antonelli. I campioni della F1 arrivano in vinile con Funko Pop! Funko ha deciso di piazzare la sua griglia di partenza, lanciando una collezione di Pop! dedicata alla Formula 1 - sport che, da decenni, fa battere il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1, per celebrare l'uscita del film, Funko Pop! crea i suoi vinili dedicati ai grandi campioni

