F1 in Austria la miglior Ferrari del 2025 Il Cavallino Rampante ritrova fiducia in ottica futura

Nel cuore delle Alpi, la Ferrari si rigenera, dimostrando che il 2025 può davvero essere l’anno della rinascita. Dopo il GP di Austria, il Cavallino Rampante ritrova fiducia e slancio verso un futuro più competitivo. Con Charles Leclerc che conquista il podio, la scuderia emiliana riaccende le speranze di tornare ai vertici. È solo l’inizio di un cammino entusiasmante, e tutto lascia presagire che il meglio debba ancora venire.

Il Gran Premio d'Austria ha rappresentato, per la Ferrari, la miglior gara del 2025 dopo il GP di Monaco. Tuttavia, sappiamo bene come Montecarlo faccia storia a sé. Si tratta di un circuito anomalo che non fa testo in termini assoluti. Quanto avviene tra i guardrail del Principato, nasce e muore all'interno degli stessi. Viceversa, Spielberg è un autodromo vero, dove il Cavallino Rampante ha saputo farsi valere. Il terzo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton rappresentano il massimo risultato conseguibile in una competizione lineare, come in effetti quella austriaca è stata. Troppo marcata la superiorità della McLaren per poterla sfidare ad armi pari.

