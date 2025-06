F1 GP Austria 2025 | incidente al via tra Kimi Antonelli e Max Verstappen entrambi fuori L’olandese dice addio al Mondiale?

Il GP d’Austria 2025 di Formula 1 ha scosso gli spettatori fin dal primo giro, con un incidente spettacolare tra Kimi Antonelli e Max Verstappen alla curva 3 del Red Bull Ring. L’impatto ha messo fine prematuramente alle speranze di entrambi, mentre l’olandese si vede costretto a dire addio al mondiale. Un episodio che cambierà le sorti della stagione, aprendo nuovi scenari per la lotta tra i top team.

Clamoroso contatto alla curva 3 del Red Bull Ring: Antonelli perde la Mercedes e coinvolge Verstappen. Penalità per il giovane pilota, Ferrari supera Mercedes tra i costruttori. Il Gran Premio d’Austria 2025 di Formula 1 si è aperto con un colpo di scena destinato a pesare sull’intera stagione. Dopo poche curve dalla partenza, alla curva 3 del Red Bull Ring, Kimi Antonelli ha perso il controllo della sua Mercedes e ha centrato in pieno Max Verstappen, causando il ritiro immediato per entrambi. Un incidente pesante sia per la classifica piloti, con Verstappen sempre più lontano dal duo McLaren Oscar Piastri – Lando Norris, sia per la classifica costruttori, dove la Mercedes viene superata dalla Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - F1, GP Austria 2025: incidente al via tra Kimi Antonelli e Max Verstappen, entrambi fuori. L’olandese dice addio al Mondiale?

