F1 con Brad Pitt | successo al botteghino con un debutto da 55,6 milioni di dollari delude M3GAN 2.0

Il mondo del cinema e dell'automobilismo si accendono di excitement: "F1" con Brad Pitt conquista il botteghino con un debutto stellare da 556 milioni di dollari, dimostrando quanto il fascino dei motori sia ancora irresistibile. Con un successo globale e una produzione firmata da Apple e Lewis Hamilton, il film si afferma come uno degli eventi cinematografici dell’anno, mentre alcune novità horror faticano a trovare il loro pubblico. La scena è tutta da scoprire.

Partenza rombante per il film di Joseph Kosinski prodotto da Apple e da Lewis Hamilton che incassa oltre 144 milioni globali, flop del nuovo horror Blumhouse. Il fascino inossidabile di Brad Pitt e la passione per i motori rappresentano gli ingredienti essenziali del successo di F1. Debutto solidissimo per il film di Joseph Kosinski che apre con 55,6 milioni di dollari raccolti in 3.661 sale, e segna una notevole media per sala di 15.187 dollari. Al botteghino internazionale, il film ha incassato ben 88,4 milioni di dollari da 78 mercati, per un totale di 144 milioni globali. Risultato notevole per un film rivolto principalmente a un pubblico adulto e che non fa parte di alcun franchise cinematografico preesistente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1 con Brad Pitt: successo al botteghino con un debutto da 55,6 milioni di dollari, delude M3GAN 2.0

