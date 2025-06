F1 batte Dragon Trainer e conquista il box office italiano con due milioni di euro

In un’Italia appassionata di motori e bellezza, il nuovo film di F1 con Brad Pitt e Javier Bardem prende il volo, conquistando il cuore degli spettatori e dominando il box office con due milioni di euro in appena pochi giorni. Dopo settimane di successi per Dragon Trainer, la scena si riempie di rombi e adrenalina, confermando ancora una volta che il territorio italiano è il palcoscenico perfetto per grandi emozioni cinematografiche.

Dopo due settimane e 7 milioni di euro d'incassi il reboot live-action delle avventure dei draghi nella terra dei vichinghi cede il passo a Brad Pitt e ai sui bolidi rombanti. Italia terra di motori e di amanti della bellezza. Terreno fertile per il debutto di F1. La pellicola interpretata da Brad Pitt e Javier Bardem conquista il pubblico della torrida estate italiano schizzando in vetta al box office con 2 milioni di euro d'incasso, 1,5 dei quali raccolti nel weekend, in 462 sale, totalizzando 187.563 spettatori (dati Cinetel). Al centro della storia, le gesta di Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 in pensione che viene convinto a fare ritorno alle corse per addestrare un abile esordiente (Damson Idris) e salvare una squadra in declino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - F1 batte Dragon Trainer e conquista il box office italiano con due milioni di euro

F1 con Brad Pitt: il film conquista il box office italiano nel weekend - La produzione di “F1” è una delle più ambiziose realizzate da Apple, con un budget stimato tra i 200 e i 300 milioni di euro. Come scrive ecodelcinema.com