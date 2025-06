Exor versa altri 15 milioni in vista dell' aumento di capitale riservato

Exor si prepara a versare altri 15 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la sua posizione nell’ambito di un'importante operazione di capitale. Dopo i 15 milioni già investiti a marzo, questa nuova iniezione sottolinea l’impegno dell’azionista di maggioranza nel consolidare il patrimonio aziendale, che potrà raggiungere fino a 110 milioni entro l’estate. Un passo strategico che promette di dare nuova linfa al futuro della società.

Dopo i 15 milioni iniettati a marzo, un nuovo versamento per l'azionista di maggioranza. Tutto rientra nell'operazione di rafforzamento patrimoniale fino a 110 milioni, da definire entro la fine dell'estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Exor versa altri 15 milioni in vista dell'aumento di capitale riservato

In questa notizia si parla di: milioni - exor - versa - vista

Exor versa altri 15 milioni in vista dell'aumento di capitale riservato; Juventus, aumento di capitale in vista?Exor versa 15 milioni; John Elkann in soccorso della Juve: Exor versa subito 15 milioni. E potrebbero diventare 110.

Exor versa altri 15 milioni in vista dell'aumento di capitale riservato - Tutto rientra nell'operazione di rafforzamento patrimoniale fino a 110 milioni, da definire entro la fine dell' ... Scrive gazzetta.it

Juventus, aumento di capitale in vista?Exor versa 15 milioni - Tramite una nota ufficiale, la Juventus ha fatto sapere che Exor ha versato 15 milioni di euro dopo l’esonero di Thiago Motta e che il club bianconero sta valutando l’aumento di capitale. Come scrive juventusnews24.com