ExAtr la rassegna Extraterrestre si apre alla disobbedienza creativa tra film dialoghi e laboratori artistici

Sei pronto a esplorare nuovi orizzonti di creatività? La rassegna Extraterrestre si apre alla disobbedienza creativa, tra film, dialoghi e laboratori artistici, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza unica e stimolante. Mercoledì 2 luglio alle 16, non perdere il ritorno del laboratorio gratuito di arte e filosofia dedicato alle bambine e ai bambini, un’occasione per mettere alla prova la fantasia e scoprire che il cambiamento parte sempre dall’immaginazione.

Prosegue il calendario di eventi di "Extraterrestre", la rassegna culturale che ogni mercoledì, fino al 23 luglio, accende gli spazi dell'ExAtr con un programma in continua metamorfosi. Mercoledì 2 luglio a partire dalle 16 torna "gioco" il laboratorio gratuito di arte e filosofia per bambine e.

Buster Keaton a ’EXTRAterrestre’. Viaggio ’sonoro’ nel cinema muto - Terzo appuntamento per EXTRAterrestre, la rassegna culturale estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, che ogni mercoledì – dal 4 giugno al 23 luglio – trasfo ... Secondo msn.com