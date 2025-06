Ex naufrago si candida per il Grande Fratello | Tifavo per Lorenzo è simile a me

Dopo un’intensa esperienza all’Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano sogna di entrare nella casa del Grande Fratello. Un ex naufrago con una personalità forte e un passato da affrontare, Nunzio si candida per vivere nuove emozioni e sfide televisive. Tifavo per Lorenzo 232, e ora sono curioso di scoprire come questa avventura cambierà la sua vita. Chi sarà il prossimo protagonista a catturare l’attenzione del pubblico?

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi un ex naufrago sogna di partecipare al Grande Fratello, di chi si tratta. L’ex naufrago ha fatto parte del cast dell’attuale edizione dell’ Isola dei famosi, condotta da Veronica Gentili su Canale 5, il suo percorso però non è durato a lungo. Nunzio Stancampiano (Screen Mediaset Infinity) Dopo aver trascorso solo due settimane in Honduras ha deciso di ritirarsi perché non stava vivendo bene il percorso sull’Isola, di chi si tratta? di Nunzio Stancampiano. In un’intervista concessa a ComingSoon ha però rivelato che gli piacerebbe moltissimo partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ex naufrago si candida per il Grande Fratello: “Tifavo per Lorenzo, è simile a me”

