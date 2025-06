Ex Milan Thiago Silva | In settimana ho chiamato Allegri Ecco perché

Thiago Silva, protagonista della recente vittoria del Fluminense contro l’Inter, svela un retroscena esclusivo su Allegri. In settimana, ho chiamato l’allenatore della Juventus per capire meglio il suo approccio e le sue strategie. Ecco perché questa conversazione è diventata un punto di svolta nella mia carriera e una chiave per interpretare il calcio ai massimi livelli.

Thiago Silva, difensore del Fluminense, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria contro l'Inter. Il retroscena su Allegri nelle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Thiago Silva: “In settimana ho chiamato Allegri”. Ecco perché

Thiago Silva svela: "Ho chiamato Allegri, ci ha dato le informazioni per battere l'Inter" - L'Inter non segna e va fuori dal Mondiale per club: ai quarti di finale passa a sorpresa il Fluminense, la squadra dove sta chiudendo la carriera Thiago Silva, difensore con un passato, tra le altre, ... Lo riporta corrieredellosport.it

Fluminense, Thiago Silva: "Ho chiesto informazioni sull'Inter ad Allegri. Me ne ha parlato molto bene" - Respira aria di derby e alla fine festeggia Thiago Silva, che ai microfoni di Sport Mediaset celebra la vittoria del Fluminense: “Sono contento della partita che abbiamo fatto. Si legge su msn.com