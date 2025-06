Ex Milan Mastour si racconta | Voglio il Mondiale | VIDEO

Hachim Mastour, ex stellina del Milan, si racconta in un'intervista esclusiva a Sportweek, svelando sogni, obiettivi e ricordi di una carriera promettente. Tra passione e ambizioni, il video trailer ci avvicina alla sua storia, fatta di speranze e sfide. Non perdere questa coinvolgente testimonianza: scopri cosa dice l’ex talento rossonero sul suo desiderio di conquistare il Mondiale e sulla strada percorsa finora. Il suo percorso potrebbe sorprenderti.

Mastour: “Al Milan ero una star, periodo fantastico. Poi diventai un burattino” - Hachim Mastour, che una volta brillava come stella nel Milan, ha vissuto un percorso ricco di alti e bassi, tra sogni in grande e ostacoli insidiosi.

Mastour: Mi sentivo un supereroe, invece ero una marionetta. Ma la fantasia mi riporterà in alto; Ex Milan, Mastour: “Ho sofferto molto. Ecco il mio obiettivo”; Hachim Mastour oggi: Ero visto come una macchina da soldi. C'è chi non mi ha guardato più in faccia.

Milan, l’ex Mastour si racconta : “Ero un fenomeno social, poi la depressione” - Il marocchino ha ricordato con piacere gli inizi nello sport tanto amato e il trasferimento desiderato da tutti i ragazzi in una squadra prestigiosa nel 2013. Secondo spaziomilan.it

Ex Milan, Mastour: "A 14 anni da supereroe a meteora. Non mi sono arricchito, pronto a ripartire dopo la depressione" - MSN - A 26 anni l'ex baby prodigio del Milan è senza squadra dopo aver lasciato l'Union Touarga in Marocco, ma vuole riprovarci col calcio ... Si legge su msn.com