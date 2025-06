Ex Ilva Taranto Casartigiani Puglia | Non escludeteci dai tavoli istituzionali; si agli investimenti alla tutela del lavoro e alla nazionalizzazione

Motivo per cui è fondamentale coinvolgere immediatamente le istituzioni e i rappresentanti delle imprese, senza esclusioni, affinché si definiscano strategie concrete che tutelino il lavoro, promuovano investimenti e contemplino la nazionalizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Solo attraverso un dialogo aperto e partecipato si potrà garantire un futuro sostenibile per Taranto, salvaguardando non solo l’economia locale ma anche la dignità di una comunità intera.

«Basta giochi sulla pelle delle imprese, dei lavoratori e della cittadinanza di Taranto»: è quanto chiede Casartigiani Puglia, preoccupata per il futuro dello stabilimento. Secondo la federazione delle piccole e medie aziende artigiane pugliesi questa situazione di stallo in cui riversa lo stabilimento o, peggio, la sua chiusura porterebbe gravi ricadute economiche e sociali sull'intero territorio jonico. Motivo per cui Casartigiani Puglia rivendica un ruolo attivo nel processo decisionale perchè ritiene importante che siano coinvolte le organizzazioni di categoria e i sindacati, insieme alle istituzioni locali e nazionali.

