Ex Ilva forni elettrici e impianti di preridotto | Senza l' ok al gas possibile spostarli al Nord

Il futuro degli impianti ex Ilva si gioca su scelte strategiche e geopolitiche, tra il rilancio di Forni Elettrici e la possibilità di spostarli al Nord senza l’ok al gas. Genova si affaccia come una candidata plausibile, ma il vero scenario potrebbe riservare sorprese. La partita è aperta: chi avrà il ruolo principale nei nuovi impianti del settore metallurgico italiano?

Sicuramente non si può dire che Genova insidia Taranto su chi, dei due stabilimenti ex Ilva, debba avere i nuovi forni elettrici, ma molto probabilmente il capoluogo ligure è un altro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, forni elettrici e impianti di preridotto: «Senza l'ok al gas possibile spostarli al Nord»

In questa notizia si parla di: ilva - forni - elettrici - impianti

Basta! No ai ricatti di Urso! Il Ministro minaccia di spostare a Genova forni elettrici ...e pure la nave rigassificatrice. Urso ma tu sei proprio sicuro che a Genova te lo permettano Ti rinfresco la memoria: Vai su Facebook

EX ILVA-TARANTO/ Accordo di Programma: produzione a 6 mln di tonnellate, nave di rigassificazione, impianto di desalinizzazione galleggiante, decarbonizzazione dal 2026 al 2039, stop ai wind days; Ex Ilva, dall’acciaieria di Taranto la fornitura di strutture per il ponte sullo Stretto; Legambiente su ex Ilva: così non è decarbonizzazione, ma green washing.

Gozzi, 'decarbonizzazione ex Ilva impossibile in tempi brevi' - "Occorre evitare di confondere il concetto di ambientalizzazione, cioè di eliminazione di tutte le emissioni nocive per la salute umana, con i processi di decarbonizzazione". Si legge su msn.com

Ilva, Gozzi chiede i fondi della Difesa - È questa la nuova deadline per l'ex Ilva allo stremo che, tra poco più di un mese, potrebbe spegnere anni di storia e l'unico altoforno ancora attivo. Scrive msn.com