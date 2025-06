Ex collaboratore di Borsellino | ‘era vicino ad arrestare il procuratore Giammanco’

Un pezzo di storia italiana torna alla ribalta: Carmelo Canale, ex collaboratore di Borsellino e figura chiave nella lotta contro la criminalità, rivela in un’intervista al Tg1 dettagli sorprendenti su un tentativo di arresto del procuratore Giammanco. Un racconto che riaccende i riflettori sulla lotta alla mafia e sui retroscena della giustizia italiana. La verità dietro le ombre si fa strada, e il suo racconto potrebbe cambiare prospettive.

Lo ha detto, in un'intervista al Tg1, Carmelo Canale, ufficiale dei carabinieri collaboratore storico di Paolo Borsellino e oggi in pensione.

Ex collaboratore di Borsellino: 'Era vicino ad arrestare Giammanco' - "Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco", all'epoca a capo di Palermo. Lo riporta ansa.it

Borsellino voleva arrestare il procuratore Giammanco poco prima della strage di via d’Amelio, parla il carabiniere Canale - Carmelo Canale rivela che Paolo Borsellino voleva arrestare Giuseppe Giammanco prima della strage di via d’Amelio; l’agenda rossa scomparsa resta un mistero, mentre nuovi appunti saranno consegnati al ... Da gaeta.it