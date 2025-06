Ex clinica Madonna delle Rose Rocca investe 5,5 milioni di euro E Mentana evita il crack

La regione Lazio si impegna a trasformare l'ex clinica Madonna delle Rose di Tor Lupara, investendo 55 milioni di euro per la sua riqualificazione. Dopo aver siglato accordi con Sapienza, Mentana e altri enti, si apre una nuova era di sviluppo e speranza per il territorio. Questa operazione strategica punta a evitare il fallimento e a valorizzare un patrimonio importante, dando così il via a un futuro ricco di opportunità e rinascita.

Dopo la firma dell'accordo con Sapienza, comune di Mentana, Fonte Nuova e LazioDiSCo, la Regione Lazio mette sul piatto anche i fondi per la riqualificazione dell'ex clinica Madonna delle Rosa, a Tor Lupara. Il futuro dell'ex Madonna delle Rose Il 19 giugno, con una delibera apposita della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

