Evade dal carcere dell’isola dell’Elba come Napoleone | rintracciato a Marigliano

In un sorprendente episodio che ricorda le gesta di Napoleone, un detenuto napoletano di 42 anni ha evaso dal carcere dell’Isola d’Elba, tentando forse di replicare il famoso generale. Tuttavia, invece di raggiungere la Francia, è stato rapidamente rintracciato a Marigliano, vicino a Napoli. Un colpo di scena che dimostra come anche i piani più audaci possano essere sventati con prontezza e determinazione. Cosa succederà ora?

Come il generale Napoleone evade dal carcere dell‘Isola dell’Elba, ma anziché in Francia viene catturato in provincia di Napoli. Protagonista della vicenda è un detenuto di 42 anni, originario di Napoli. L’evasione è avvenuta dalla casa circondariale di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, lo scorso 26 . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Evade dal carcere dell’isola dell’Elba come Napoleone: rintracciato a Marigliano

