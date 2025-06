Evade dai domiciliari trovato mentre passeggia in strada

Un episodio che desta preoccupazione: un uomo di 44 anni, evaso dai domiciliari, è stato subito rintracciato mentre passeggiava liberamente in strada dai carabinieri di Vitinia. La sua fuga, avvenuta in maniera arbitraria, ha messo in allerta le forze dell’ordine, prontamente intervenute per ristabilire l’ordine. Dopo esser stato individuato e fermato, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di evasione, sottolineando ancora una volta l’importanza della tutela della sicurezza pubblica.

E' evaso dai domiciliari e poco dopo è stato individuato in strada. Protagonista un 44enne italiano che è stato notato dai carabinieri della stazione di Vitinia. Secondo quanto appreso, l'uomo si era allontanato dal luogo della detenzione in maniera arbitraria. Così, è stato arrestato con. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: domiciliari - strada - evade - trovato

Si denuda in strada davanti a diversi minorenni, 27enne ai domiciliari con braccialetto elettronico - Un 27enne ai domiciliari con braccialetto elettronico è stato arrestato a Fabriano dopo essersi denudato in strada davanti a minorenni.

Evade dai domiciliari, ma viene trovato in strada: arrestato 60enne a Trieste; Evade dai domiciliari, ruba, aggredisce e confessa un omicidio: arrestato a Ferrara, trovato scalzo in strada; Spoleto, evade dai domiciliari mascherato da detenuto.

Evade dai domiciliari, trovato per strada con una pistola carica e taglierino: arrestato 64enne di Manduria - MSN - Un 64enne di Manduria (Taranto), evaso dagli arresti domiciliari, è stato trovato per strada dalla polizia con una pistola semiautomatica munita di caricatore, 5 cartucce e colpo in canna, altri ... Da msn.com

Evade dai domiciliari, trovato per strada con una pistola - Un 64enne di Manduria (Taranto), evaso dagli arresti domiciliari, è stato trovato per strada dalla polizia con una pistola semiautomatica munita di caricatore, 5 cartucce e colpo in canna, altri ... Scrive ansa.it