Evade dai domiciliari e tenta la fuga per le vie di Catona | inseguito e arrestato

Un episodio di pura adrenalina quella avvenuto a Catona, dove un uomo sottoposto agli arresti domiciliari ha deciso di tentare la fuga, mettendo in piedi un inseguimento mozzafiato tra auto e strade. La sua determinazione a sfuggire alle forze dell’ordine lo ha portato a rischiare tutto, con esiti che, fortunatamente, si sono conclusi con un arresto. Ecco cosa è successo in questa vicenda che ha tenuto col fiato sospeso l’intera comunità ...

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, ha deciso di mettersi alla guida della propria auto, forse convinto di poter passare inosservato. Ma alla vista dei carabinieri ha cambiato idea e ha tentato la fuga, scatenando un inseguimento prima in auto e poi a piedi. È quanto accaduto nella zona. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

