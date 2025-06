Europei juniores di nuoto 2025 | a Samorin torna la Russia Italia con 38 atleti e tante ambizioni

donna e gli uomini più promettenti d’Europa si sfideranno in un clima di grande entusiasmo e speranza. Con 38 atleti italiani pronti a conquistare medaglie e record, l'evento promette di regalare emozioni indimenticabili e di riscrivere i futuri talenti del nuoto giovanile. La competizione di Samorin si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia sportiva europea, un’occasione imperdibile per tifare e sostenere i giovani campioni del domani.

Dall’ 1 al 6 luglio la città slovacca di Samorin sarà il centro nevralgico del nuoto giovanile continentale. Sulle corsie dell’ X-Bionic Sphere andranno in scena gli Europei juniores 2025, una rassegna che si preannuncia particolarmente interessante per diversi motivi. In primo luogo, per il ritorno ufficiale della Russia, esclusa dalle competizioni LEN e World Aquatics dall’inizio del conflitto in Ucraina nel 2022. Dopo tre anni di assenza, la Federazione russa sarà presente con una selezione ampia, ben 42 atleti, ma non parteciperà alle staffette, decisione che potrebbe avere un impatto sull’equilibrio del medagliere finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei juniores di nuoto 2025: a Samorin torna la Russia, Italia con 38 atleti e tante ambizioni

