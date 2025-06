Europei di basket femminile 2025 storico bronzo per l’Italia

Le italiane del basket femminile scrivono una nuova, emozionante pagina di storia sportiva al Pireo, conquistando il bronzo agli Europei 2025 dopo 30 anni dall’ultimo podio. Con determinazione e talento, le Azzurre di coach Capobianco hanno superato la Francia in una finalissima vibrante, regalando un traguardo memorabile all’Italia. La vittoria di oggi segna un nuovo capitolo di orgoglio e passione per il basket femminile italiano, consolidando il loro posto nel cuore degli appassionati.

La Nazionale italiana di basket femminile al Pireo batte la Francia 69-54 e torna a vincere una medaglia a 30 anni di distanza dall'argento di Brno. La Nazionale Femminile italiana di basket al Pireo batte la Francia 69-54 ed entra nella storia. Le Azzurre tornano a vincere una Medaglia a 30 anni di distanza dall'Argento di Brno, un risultato incredibile, straordinario, che la squadra di coach Capobianco ha costruito durante il mese di raduno e poi a Bologna nel girone vinto a punteggio pieno.

