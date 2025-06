Europa nella morsa del caldo infernale | oltre 40 gradi le temperature non danno tregua

L’Europa si trova sotto una calda morsa, con temperature che superano i 40 gradi e provocano allarmi in tutta Europa. Italia, Francia, Spagna e altri paesi sono in stato di emergenza, con servizi medici attivi e inviti a rimanere in casa. Questa ondata di caldo estremo sta mettendo alla prova cittadini e sistemi sanitari, evidenziando l’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici con decisione e responsabilità.

(Adnkronos) – Europa nella morsa di un caldo record con temperature anche sopra i 40 gradi. Sono in vigore allerte in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Regno Unito e Paesi balcanici, tra cui la Croazia. Molti Paesi hanno attivato servizi medici di emergenza e invitano la popolazione a restare in casa il più possibile. In Francia .

Modena nella morsa dell’ozono: la Pianura Padana maglia nera d’Europa per l’inquinamento estivo - Con l’arrivo del caldo estivo, Modena si trova ancora una volta al centro dell’allarme ozono nella Pianura Padana, la zona più colpita d’Europa per l’inquinamento stagionale.

L’Europa nella morsa nel caldo, nei prossimi giorni il termometro segna fino a 42 gradi Vai su X

(? Giorgio Pirani) È già da qualche giorno che Bologna è stretta nella morsa del caldo, con temperature che hanno superato anche i 39 gradi in alcune parti della città. A farne le spese non sono solo i cittadini, ma soprattutto gli operai impegnati nei numeros Vai su Facebook

