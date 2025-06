Euro sale a 1,1778 dollari nuovo massimo da quasi 4 anni

L’euro raggiunge i 1,1778 dollari, toccando i livelli più alti da quasi quattro anni, un rialzo che riflette una forte pressione sul dollaro e segnala i cambiamenti di un mercato globale in rapido movimento. Con un guadagno del 13,7% dall’inizio del 2025, questa evoluzione apre nuove prospettive per investitori e consumatori. Ma cosa significa tutto ciò per l’economia europea e internazionale? Scopriamolo insieme.

Roma, 30 giu. (askanews) – Si accentuano in serata i nuovi deprezzamenti del dollaro, e salendo a quota 1,1778 sul biglietto verde l’euro segna nuovi massimi da quasi quattro anni a questa parte. Per ritrovare questi valori bisogna infatti risalire al settembre del 2021. Dall’inizio del 2025 l’euro ha guadagnato oltre il 13,7% sul dollaro Usa. Invece, nei primi sei mesi dell’anno il dollaro si è complessivamente deprezzato di oltre il 10% su un paniere con 6 delle maggiori divise globali. Secondo il Financial Times si tratta del calo più forte dal 1973, quando venne meno il “gold standard” del sistema di Brett Woods (-15%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

