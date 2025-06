Euro in lieve aumento scambiato a 1,1732 dollari

Questa mattina i mercati valutari mostrano un euro in lieve rialzo, scambiato a 1,1732 dollari e a 168,83 yen. Dopo settimane di oscillazioni, la moneta unica si rafforza sul dollaro, mentre registra una leggera diminuzione nei confronti dello yen. I trader osservano attentamente queste variazioni, che potrebbero influenzare le decisioni economiche globali nelle prossime settimane. Vediamo quali sono i fattori alla base di questi movimenti e cosa aspettarci.

Euro in aumento sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1732 dollari con una crescita dello 0,12% e a 168,8300 yen con una flessione dello 0,38%.

