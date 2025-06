Euro 2025 femminile Martina Piemonte parla alle compagne a casa | La mia esclusione dal Mondiale mi ha cambiato Nessuna si senta esclusa siamo forti grazie al lavoro di tutte

Martina Piemonte, attaccante della Nazionale italiana, ci ricorda che anche nelle sfide più dure, la forza di un team si costruisce con il cuore e la determinazione. Nonostante le delusioni personali, la sua voce si leva per incoraggiare tutte le compagne a non sentirsi escluse, perché insieme sono più forti che mai. Con questa energia, l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo agli Euro 2025 femminile in Svizzera.

Le parole di Martina Piemonte, attaccante della nazionale italiana in vista dell’inizio degli Europei femminili L’attaccante della Nazionale Martina Piemonte si proietta verso l’Europeo femminile, al via in Svizzera dal 2 luglio. L’Italia esordirà il 3 contro il Belgio, inserita in un girone di ferro con Spagna e Portogallo. In una recente intervista al Corriere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Euro 2025 femminile, Martina Piemonte parla alle compagne a casa: «La mia esclusione dal Mondiale mi ha cambiato. Nessuna si senta esclusa, siamo forti grazie al lavoro di tutte»

