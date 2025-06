Etna trekking chiaro di luna fino al rifugio di Monte Crisimo

Preparatevi a vivere un’avventura indimenticabile sotto il cielo stellato dell’Etna: domenica 6 luglio, accompagnati dalla luce magica del chiaro di luna, esploreremo boschi incantati e paesaggi vulcanici unici, culminando con una cena al sacco nel rifugio di Monte Crisimo. Un’esperienza autentica e coinvolgente tra natura e stupore, perfetta per chi desidera scoprire le meraviglie del vulcano in modo originale. Non lasciatevi scappare questa notte speciale!

Domenica 6 luglio – Trekking fresco dal tramonto al chiaro di luna sull'Etna, tra boschi, colate laviche e uno dei rifugi più belli del vulcano. Un'esperienza fresca, autentica e immersiva lungo i sentieri del bosco della Cerrita, tra Cerri, colate laviche e panorami mozzafiato, con cena al sacco.

Etna trekking: da Piano Provenzana alla Grotta dei Rotoli - Scopri il cuore dell'Etna con un emozionante trekking da Piano Provenzana alla Grotta dei Rotoli. Accompagnati da Alberto Torrisi, esplorerai sentieri inediti a 1600 metri di altitudine, tra colate laviche e boschi fitti, per vivere scenari mozzafiato lontano dalle folle.

