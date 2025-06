Etna ecoprinting experience | laboratorio di stampa su stoffa e aperitivo sotto le stelle

Un’esperienza unica e indimenticabile che unisce arte, natura e convivialità sotto il cielo stellato. Impara l’arte dell’Ecoprinting, lasciati ispirare dalla bellezza della Sicilia e crea i tuoi capolavori su stoffa, mentre sorseggi un aperitivo sotto le stelle in un’atmosfera magica e rilassante. Non perdere questa opportunità di vivere un momento speciale tra natura e creatività: ti aspettiamo per condividere insieme questa emozionante avventura!

Sicilia Gaia in collaborazione con Nasci natura su stoffa, organizza un laboratorio di Ecoprinting immersi nella natura. Saremo ospiti a casa di Giulio, nella sua terrazza sospesa sul mare, dove godremo di una vista mozzafiato e impareremo la tecnica di stampa su stoffa. Un’esperienza unica e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

