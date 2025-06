Etica cultura e tutela nell’era dell’intelligenza artificiale

Nell’era dell’intelligenza artificiale, tra innovazione e sfide etiche, si apre una riflessione cruciale sul rapporto tra individuo e digitale. Con tecnologie che modellano percezioni e realtà, proteggere dignità, autonomia e verità diventa un imperativo imprescindibile. La recente proposta della Danimarca, che garantisce il diritto d’autore su volto e tratti biometrici, rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui etica e cultura siano al centro del progresso tecnologico.

Nel crocevia tra progresso tecnologico e diritti civili, emerge la necessità di ricostruire il rapporto tra individuo e digitale. L’intelligenza artificiale sta ridefinendo contenuti, percezione e fiducia: dai deepfake alle piattaforme che profilano le nostre esistenze. In questo scenario, proteggere dignità, autonomia e verità diventa il nuovo imperativo. La recente proposta della Danimarca, che garantisce il diritto d’autore su volto, tratti somatici e voce, apre una nuova frontiera nella difesa dell’identità digitale. Grazie a una legge prevista per l’autunno, i cittadini potranno richiedere la rimozione di deepfake non autorizzati e ottenere risarcimenti, sancendo che la propria immagine digitale è un patrimonio personale inviolabile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it