Estetica e salute | l’innovazione del Metodo Snellendo del Dottor Lenzi

che unisce estetica e salute grazie al rivoluzionario “Metodo Snellendo”. Un’innovazione che promette di trasformare il modo di affrontare obesità e sovrappeso, offrendo soluzioni efficaci e sostenibili. Con questa presentazione, si apre un nuovo capitolo per la cura del benessere, dimostrando come la ricerca e l’esperienza possano convergere per migliorare la qualità della vita delle persone.

#Estetica e salute un incontro tenuto alla Camera dei Deputati: L’innovazione del “Metodo Snellendo” del Dottor Lenzi. Il 25 giugno 2025, l’Aula della Camera dei Deputati ha ospitato un incontro cruciale all’insegna della salute e dell’estetica, incentrato sul tema dell’obesità e del sovrappeso, due problematiche sempre più diffuse in Italia e in Occidente. Il Dottor Stefano Lenzi, esperto nel settore, ha presentato un innovativo approccio, denominato “Metodo Snellendo”, che si propone di affrontare in modo efficace la questione dei grassi addominali e di promuovere un corretto stile di vita. **L’importanza dell’eliminazione dei grassi addominali** Nel corso dell’incontro, il Dottor Lenzi ha evidenziato come l’eccesso di grasso addominale non rappresenti solo un problema estetico, ma anche un importante fattore di rischio per la salute. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Estetica e salute: l’innovazione del “Metodo Snellendo” del Dottor Lenzi

In questa notizia si parla di: estetica - salute - metodo - snellendo

Salute, Movimento Consumatori: "Basta morti per mala chirurgia estetica. Stop al Far West, subito più sicurezza per i cittadini" - Le tragiche vicende di Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Ana Sergia Alcivar Chenche rivelano un inquietante stato di emergenza: il settore della chirurgia estetica si sta trasformando in un vero e proprio Far West, mettendo a rischio la vita dei cittadini.

Estetica e salute: l’innovazione del “Metodo Snellendo” del Dottor Lenzi; General.

Estetica e salute, l'incontro tenuto alla Camera dei Deputati: l'innovazione del "Metodo Snellendo" del Dottor Lenzi - Il 25 giugno 2025, l’Aula della Camera dei Deputati ha ospitato un incontro cruciale all'insegna della salute e dell'estetica, ... Come scrive iltempo.it

Armonia estetica tra salute e bellezza - Prima Como - Mercoledì 19 aprile alle 18:30, al Punto Prelievi di Como, in Viale Innocenzo XI, n. Da primacomo.it