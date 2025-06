Estate su Tivùsat tra arte benessere e 4K

Quest’estate, su TivùSat, tra arte, benessere e immagini in 4K, i canali Museum TV 4K e MyZen TV 4K offrono un viaggio coinvolgente tra cultura, relax e innovazione visiva. Scopri esposizioni, approfondimenti e momenti di serenità che arricchiranno le tue giornate estive, portando l’arte e il benessere direttamente a casa tua. Un’esperienza da non perdere per vivere un’estate all’insegna di ispirazione e armonia.

ROMA (ITALPRESS) – Luglio e agosto portano con sè molti contenuti ricchi di ispirazione, cultura e armonia interiore sui canali Museum TV 4K (canale 220) e MyZen TV 4K (canale 232) della piattaforma satellitare gratuita TivùSat. Dalla pittura alla fotografia, passando per la street art e il design, Museum TV 4K propone una programmazione che celebra l'arte in tutte le sue forme. Tra i titoli in evidenza "You, Myself and Art" con l'episodio "What Future for Museums?", un documentario che esplora il futuro delle istituzioni museali attraverso le parole di oltre venti esperti internazionali. Un contenuto imprescindibile per riflettere sul ruolo culturale e sociale dei musei in un mondo in continua trasformazione.