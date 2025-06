Estate al Museo Civico | una stagione di storie arte musica e incontri

L’estate al Museo Civico di Modena si trasforma in un viaggio tra storia, arte, musica e incontri coinvolgenti. Quando il passato dialoga con il presente, le emozioni si accendono e le riflessioni si aprono. Dal 2 luglio fino a fine agosto, un ricco programma gratuito accoglie bambini, famiglie e appassionati, regalando momenti indimenticabili e stimolanti per tutta la stagione. Non perdere questa occasione unica di scoprire il patrimonio in modo nuovo e coinvolgente.

Quando dialoga con il presente, il patrimonio storico-artistico riesce a produrre stimoli, riflessioni, emozioni. Prende avvio mercoledì 2 luglio il programma estivo del Museo Civico di Modena, che fino a fine agosto propone una serie di appuntamenti gratuiti aperti a tutti: bambini, famiglie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

