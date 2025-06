Estate a Rocca Priora per Tutti Dal 2 al 27 Luglio grandi eventi di canto e cinema nella location all’aperto del Museo Benedetto Robazza

Scopri l'incanto dell'estate a Rocca Priora, un vero e proprio palcoscenico di emozioni dal 2 al 27 luglio. Tra musica e cinema, la suggestiva location all’aperto del Museo Benedetto Robazza si anima di eventi imperdibili dedicati a tutti. Un’occasione unica per vivere momenti di cultura e convivialità in un’atmosfera magica, dove l’arte diventa protagonista. Non mancare: questa estate, Rocca Priora ti aspetta per regalarti emozioni indimenticabili.

Cronache Cittadine ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – Dopo un ricco cartellone artistico della stagione 20242025, i direttori artistici del Teatro Comunale Le

