Estate a Corte 2025 torna il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore dei Quartieri Spagnoli: dal 3 luglio 2025, “Estate a Corte” torna con un mix irresistibile di cinema italiano e internazionale, curato da Pietro Pizzimento e realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Un’occasione unica per scoprire storie straordinarie sotto le stelle, condividendo emozioni e culture diverse. L’appuntamento è imperdibile: lascerai Napoli con il cuore colmo di immagini e ricordi memorabili.

