Estate a corte 2025 il cinema all’aperto a Napoli | date dei film e orari prezzi biglietti e riduzioni a 3,50 euro

L’estate napoletana si anima con Estate a Corte 2025, l’incantevole cinema all’aperto nel suggestivo Cortile dell’Arte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli. Dal 3 luglio al 31 agosto, il cortile si trasforma in una cornice magica per proiezioni indimenticabili, con tariffe speciali e sconti imperdibili. Scopri tutte le date, gli orari, come raggiungere il Foqus e le offerte dedicate, tra cui il biglietto ridotto a soli 3,50 euro con Cinema Revolution. Continua a leggere.

Il programma di Estate a Corte 2025, il cinema all'aperto a Napoli nel Cortile dell'Arte dell'ex monastero dei Quartieri Spagnoli. Le date con tutti i film dal 3 luglio al 31 agosto, come raggiungere il Foqus, gli orari e il costo dei biglietti con la possibilità di riduzione Cinema Revolution a 3,50 euro.

